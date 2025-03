Fatih Tekke: "Tamir ve inşa etme sürecindeyiz"

Yayınlanma: 12.03.2025 - 18:05

Güncelleme: 12.03.2025 - 18:05

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına ve taraftarlara açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Tekke, tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UZUN ZAMANDIR BERABER OLMA ARZUMUZ VARDI"

Tekke, Trabzonspor'a geliş sürecinin hızlı yaşanmasında en önemli etkenin taraftarlar olduğunu belirterek, "Çok uzun zamandır beraber olma arzumuz vardı, hasret giderdik bir nevi. Yuvamıza döndük onlarla beraber. Onlara da söyledim, sevinci, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı beraber yaşamamız gerekiyor." dedi.

"YENİ BİR OYUN İNŞA ETMENİN TEMELLERİ..."

Normalleşme sürecine girmeleri gerektiğini vurgulayan Tekke, "Başarı geldikçe bu artar. Dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor'un bu döneminde 'Gel' dediğinde geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Dün bir antrenman yaptık oyuncuların moral ve motivasyon açısından, biraz kendilerine gelmesi açısından.

İyi geçti bana göre, eğlenceli bir antrenmandı. Bugün gerçek bir antrenman yapacağız, yarın da öyle. Yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak."diye konuştu.

"SÜRECİMİZ KOLAY DEĞİL"

Tekke, süreç içerisinde problemlerle karşılaşabileceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki de birçoğu daha ekibimin ismini bilmiyordur, onlar öyle sizin dediğiniz gibi olmuyor maalesef, biraz zaman geçmesi lazım, onlara da söyledim bunu. Benim için her şey çok kolay, net. Ne söylüyorsak ona inanabilirsiniz, ağzımızdan ne çıkıyorsa o.

Dolayısıyla bu iletişimi belki bazen şu an için iyi gidiyor ama bazen problemler de olacaktır gayet doğal olarak. İlk hafta, heyecanımız var, sürecimiz kolay değil. Evet her şey çok güzel gözüküyor ama bir teknik adam gelmiş. Bir şeyleri inşa edecek ve bu arada da bir şeyleri tamir edecek. Durumumuz bu."

"OYUNUN GERÇEKLERİ VAR"

İnişli çıkışlı anlarda sabretmeleri gerektiğini ifade eden Tekke, şunları kaydetti:

"Bunun için ben sadece bir teknik adamın ve ekibin yeterli olduğunu düşünmüyorum, sizlerin pozitif anlayışınız, bize olan güveniniz, bizim bilgimiz, yapabileceklerimizi oyunculara aktardığımız anlar, ikna edişimiz gibi bir sürü faktörler var. Ama en önemlisi taraftarın desteği, bugün yine onlar çok ciddi destekle beraber geldi.

Toplantıda söylemiştim, bu insanların sevgisini zedeleyici bir an yaşamak istemem ama oyunun da gerçekleri var. Bu oyunun gerçeklerinde yaşayacağımız bazı inişli çıkışlı anlar olacak, burada da sabredeceğiz. Eğer sabredersek, istediklerimizin en azından sezon sonuna kadar bir kısmını, hepsini demiyorum öyle kolay değil bu işler, bir kısmını çözebilirsek inşallah ondan sonra çok güzel olacak."

"TAMİR VE İNŞA SÜRECİNDEYİZ"

Tekke, her maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Trabzonspor olarak bakacağımız şekil belli, hangi maç olursa olsun her maçı kazanmak. Şu an kalan ne kadar maç var, kupayla beraber hepsini kazanma amacındayız. Bu arada tabii bunlar söylemsel bir şey. Herkes kazanmak ister, bu herkesi mutlu edecek bir şey ama gerçekçi tarafı şu, biz bir şeyi tamir etmek ve bir şey inşa etmek sürecindeyiz."dedi.

"BUNU ELEŞTİRENLER OLACAKTIR"

Durumu düzeltebilmek için ciddi bir süreye ihtiyaçları olduğuna değinen Tekke, şöyle konuştu:

"Bu eleştirilebilir ama ben oyunun sadece 10 dakikasını oynayıp, 80 dakika boyunca ne olduğunu izleyen bir tarafta olmak istemiyorum. Dolayısıyla yaşanacak süreç şu arkadaşlar, istediklerimiz bu maç çok az olacak. İyi olabilir, kötü olabilir sonuçsal bahsediyorum. Bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmemiz gerekiyor, o da benim işim. Bütün sorumluluk bana ait.

Bunu eleştirenler olacaktır. 'Sadece savunmayla ilgilenebilirsin' denebilir. 'Oyunun bir parçasıyla ilgilenebilirsin' denebilir. Benim metodum değil. Ben tüm sahanın içerisinde 90 dakika boyunca, antrenmanda yapmak istediğimiz, rakibe göre maç maç yapmak istediğimiz organizasyonları planlı hareket şeklini sahada görmek isteyen bir teknik adamım.

Bunu yaparken söyleyeyim, tercih hataları olacak insanım ben çünkü ama günün sonunda bir hafta, iki hafta, üç hafta sonunda camiamız şunu görecek, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse tüm bunları yaparken de puansal olarak kazanımlar elde ederiz yani maçlarımızdan üç puanla ayrılırız."

"19 YAŞ ALTI TAKIMI ÇOK CİDDİ BİR ŞEY BAŞARDI"

Tekke, 19 yaş altı takımındaki oyunculara antrenmanda şans verdiğiyle ilgili soru üzerine, öncelikle elde edilen başarı dolayısıyla takımı tebrik etti.

19 yaş altı takımının çeyrek finale yükseldiğini hatırlatan Tekke, "Çok ciddi bir başarı. İlk kez Türkiye'de yapıldı, tebrik ediyorum. Ama çocuklar geliyorlar, şu ana kadar iki kişi geldi. Onlarda da kaldı ki temellerde bazı sıkıntılar var. Bu çocuklara buralarda antrenman yaptırarak süre verecek birçok hocamız var, onlarla özel olarak ilgilenerek bunların bu sıkıntılarını, eksikliklerini tamamlamaya çalışacağız."ifadelerini kullandı.

Antrenmana sağ arka üst adalesinden sakatlığı olan Stefan Savic, sol alt arka adalesinden sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, sağ el parmağında kırık olan Cihan Çanak ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Enis Destan katılmadı.

Antrenman sırasında sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan da çalışmayı yarıda bırakarak sedyeyle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.