Fatih Terim'den Türk futboluna öneri: 'İçimde hep ukdedir'

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Lider Haber kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Terim, Türk futbolunu ileriye götürecek önerilerde bulundu.

Fatih Terim, Türkiye'de 4 büyükler arasında rahatlıkla transfer yapılabilmesini savundu. Terim bu uygulamanın çok katkı sağlayacağını iddia etti.

“İçimde hep ukdedir” diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu 4 büyükler kendi aralarında transfer yapıp eksiklerini giderseler çok başka şeyler olacak. Hem ekonomik hem idari hem de teknik olarak çok büyük fayda görecekler" ifadelerini kullandı.

Terim sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz."

"Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da. ‘Ya orada iyi oynarsa?’ deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

"OYNATMADIĞINIZ OYUNCUYU NİYE TUTARSINIZ?"

"Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum."

"Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız?"

"Orda oynasın. Oynasın ya ne var!"

"Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah böyle bir anlayış olur Türkiye'de."