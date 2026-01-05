Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

5.01.2026 12:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ilk maçta bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Gaziantep'te oynanacak maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada görev alacak VAR hakemini açıkladı.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor arasındaki maçta VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Candaş Erbil yer alacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #var hakemi

İlgili Haberler

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı! Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda 8 isim yer almadı.
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi! Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladı.