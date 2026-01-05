Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ilk maçta bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Gaziantep'te oynanacak maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada görev alacak VAR hakemini açıkladı.

VAR HAKEMİ A ÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor arasındaki maçta VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Candaş Erbil yer alacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak.