İtalyan basınından flaş iddia... Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engel olabilir!

5.01.2026 09:48:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi transfer etmek istiyor. Ancak Galatasaray'ın yapmak istediği transferin, Guendouzi transferine engel olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi transferini tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler, Fransız futbolcu ile anlaşmaya varsa da henüz İtalyan ekibi ile anlaşma sağlanmadı.

İtalyan basını bu transferin şeklinin değişebileceğini, Guendouzi'nin farklı takıma imza atabileceğini iddia etti.

İtalyan gazeteci Alfio Musmarra'nın haberine göre Galatasaray Inter'den Frattesi'yi kadrosuna katarsa, Inter Lazio'dan Guendouzi'yi transfer edecek.

Haberde, Inter Teknik Direktörü Chivu'nun Guendouzi'yi çok beğendiği ve takımında görmek istediği iddia edildi.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Matteo Guendouzi

