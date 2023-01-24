Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
Fatih Terim, Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu listesi için The Guardian tarafından jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu.
Fatih Terim, İngiliz basının köklü kuruluşu Guardian'ın düzenlediği listenin jürisine seçilen ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.
The Guardian'ın Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu seçimlerinde jüri olarak yer alan Terim, böylelikle bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.
Terim ile birlikte ilk kez Brezilyalı eski futbolcu Maicon ile Norveçli eski futbolcu Jan Age Fjortoft ilk kez jüri koltuğunda oturdu.
2012 yılından beri düzenlenen ödüllerde Lionel Messi, 5 kez ilk sırada seçilan isim olmayı başarmıştı.
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