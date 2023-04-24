Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:23

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:27

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim’in hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Daha önce belinden ameliyat olan Fatih Terim'in yeniden yaşadığı rahatsızlık sonrası Maslakta özel bir hastaneye gittiği belirtildi.

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.