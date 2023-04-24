Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim’in hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Daha önce belinden ameliyat olan Fatih Terim'in yeniden yaşadığı rahatsızlık sonrası Maslakta özel bir hastaneye gittiği belirtildi.
Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fatih Hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok.— Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) April 24, 2023
Geçmiş olsun
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