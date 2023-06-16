Fatih Terim için dev iddia!
Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. Deneyimli teknik adamın, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylardan biri olduğu belirtildi.
Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.
Sporx'te yer alan habere göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.
Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.
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