Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...

Trabzonspor'da görevi bırakan Abdullah Avcı yerine flaş isim gündeme geldi. İddiaya göre Trabzonspor, Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:39
Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
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Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor, yeni başkanını bugün seçecek.

Ağaoğlu yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek. Bordo-mavili ekibin yeni başkanı olacak Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

A Spor'un aktardığına göre; bordo-mavili ekibin yeni yönetimindeki bazı isimler sarı-kırmızılı ekibin efsane ismini takımın başına getirmek istiyor.

Bir yıldan fazla zamandır takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bordo-mavili ekiple yıllardır ilişkilerinin iyi olması söz konusu iddiaları güçlendirdi.

TARAFTARLAR İSTEKLİ

Geçen sezon 8 Ocak'ta İstanbul'da oynanan 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor yenilgisi sonrasında Galatasaray'dan ayrılan ve o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in Trabzonspor ile anılması sonrasında efsane teknik adamın ismi sosyal medyada gündem oldu.

Bordo-mavili taraftarlar başarılı teknik adamı takımın başında görmek istediklerini belirtti. 


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