Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:39

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 09:39

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor, yeni başkanını bugün seçecek.

Ağaoğlu yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek. Bordo-mavili ekibin yeni başkanı olacak Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

A Spor'un aktardığına göre; bordo-mavili ekibin yeni yönetimindeki bazı isimler sarı-kırmızılı ekibin efsane ismini takımın başına getirmek istiyor.

Bir yıldan fazla zamandır takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bordo-mavili ekiple yıllardır ilişkilerinin iyi olması söz konusu iddiaları güçlendirdi.

TARAFTARLAR İSTEKLİ

Geçen sezon 8 Ocak'ta İstanbul'da oynanan 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor yenilgisi sonrasında Galatasaray'dan ayrılan ve o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in Trabzonspor ile anılması sonrasında efsane teknik adamın ismi sosyal medyada gündem oldu.

Bordo-mavili taraftarlar başarılı teknik adamı takımın başında görmek istediklerini belirtti.