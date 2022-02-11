Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya hakaret eden kişi hakkında karar verildi
Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen şahıs, 1800 Türk Lira’sı adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemede, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile kızı Buse Terim’e hakaret ettiği ileri sürülen sanık S. E.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı.
Haber Global’de yer alan habere göre, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık S.E.’nin, müşteki Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabına girerek mesaj bölümünden her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü mesaj gönderdiğini ve alenen hakaret ettiğini bildirdi.
Mütalaada, sanığın bu eylemiyle hem Bahçekapılı'ya hem de Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak “hakaret” suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği kaydedildi.
Müştekiler avukatı Candaş Gürol’un, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık S. E.'nin cezalandırılmasını istediği ifade edildi. Mahkemenin, sanık S. E.'yi “zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1860 Türk Lirası para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktığı aktarıldı.
İDDİANAMEDE YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli S. E.’nin müşteki Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabına girdiği, mesaj bölümünden her iki müştekiyi hedef alarak küfür içerikli mesaj gönderdiği ve hakaret eyleminde bulunduğu anlatıldı. Şüpheli S. E.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma doğrultusunda Almanya’da yaşadığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’ya karşı ayrı ayrı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli S. E.‘nin, her iki müştekiye karşı ayrı ayrı “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan toplamda 6 ay 30 günden 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
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