Fatih Terim ile Ronaldinho Katar'da bir arada

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip eden tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı efsane Ronaldinho ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 21:23
Fatih Terim ile Ronaldinho Katar'da bir arada
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2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ederken Katar'dan sürpriz bir fotoğraf geldi.

Katar'daki maçları yerinde takip eden deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi.

Bu anları Burak Özdemir (CZN Burak) sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.


Ronaldinho fatih terim 2022 Dünya Kupası

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