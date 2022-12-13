Jose Mourinho'ya Dünya Kupası sonrası için şaşırtan teklif!

Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Fernando Santos'un yerine getirmeyi düşündüğü isimlerin başında geliyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 14:33
Jose Mourinho'ya Dünya Kupası sonrası için şaşırtan teklif!
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Fas'a kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Roma'nın çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifinin de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik direktör, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Mourinho bu teklife 'evet' demesi halinde, kariyerinde bir ilke imza atacak. 

 


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