Fatih Terim, ilk resmi maçına çıkıyor
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Feiha maçıyla birlikte Suudi Arabistan ekibinin başındaki ilk resmi maçına çıkacak.
Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibinin başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.
Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al Feiha ile karşı karşıya gelecek. Terim, bu maçla birlikte Al Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.
Al Shabab ile Al Feiha arasındaki mücadele bugün (pazartesi) saat 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Feiha
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