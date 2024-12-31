Tümer Metin'den flaş Fatih Terim iddiası!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:38

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:38

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Terim'in Suudi Arabistan tercihi nedeniyle mutsuz olabileceğini iddia etti.

Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Fatih Terim gitti, anlaştı. Hayırlı olsun diyelim. 6 aylık bir kontrat bildiğim kadarıyla seneye bakacak. Umarım mutlu olur hoca. Maaşı 1.6 milyon dolardan daha fazladır bence... Kamuoyuna yansıyan o ama muhtemelen daha fazladır. Ben futbolcunun aldığı parayı hiç konuşmadım, hatta şurdan savunurum daha çok kazansın hepsi. Zordur meşakatli iştir, teknik adamlarımız için de geçerli."

'UMARIM MUTLU OLUR'

"Umarım mutlu olur hoca. Hocanın yaşam tarzı, hayata bakışı, hayata yönlenişi ve etrafını o şekilde yönlendirişini bildiğim yerden söylüyorum kolay bir yer değil Arap Yarımadası. Umarım mutlu olur hoca. Ben mutlu olacağını düşünmüyorum. Ben olamam çünkü biliyorum kendimi. Bazen kan kusarsın kızılcık şerbeti içtim dersin ordan bir kazanç bir motivasyon kaynağı yaratırsın. O da seni bir şekilde ayakta tutar. Hayırlı olsun umarım mutlu hoca olur."