Fatih Terim: Laf olsun diye konuşmam
Fatih Terim’in, Galatasaraylı bazı üyelerle buluştuğu yemekteki sözlerine ulaştı.
Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin tek taraflı olarak yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, önceki gün Sarı-Kırmızılı kulübün bazı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Elde ettiği başarılar ve kazandırdığı kupalarla Galatasaray tarihinde özel bir yeri olan tecrübeli çalıştırıcının, son derece önemli ifadeler kullandığı öğrenildi. Kulislerden edindiğimiz bilgilere göre, Fatih Terim’in bu buluşmada şunları söylediği bildirildi:
"KIRGINLIĞIM VAR"
Hiçbir başkan benimle çalışmak zorunda değil, fikir de değiştirmiş olabilir. Ama bunları hak etmedim. Kırgınlığım var, ayrılık olabilir ama böyle olmaz. Böyle bir ayrılık, bırakın Fatih Terim’i, Galatasaray’a yakışmaz.
"G.SARAY’A KÜSMEDİM"
Futbolcu olsam da olmasam da hoca olsam da olmasam da Galatasaraylılığımda değişen bir şey yok. Galatasaray içinde olmaya devam edeceğim. Ben Galatasaray’a küsmedim.
"GEREKİRSE KONUŞURUM"
Spekülasyon olmasın diye özellikle konuşmuyorum, hassas bir süreçten geçiyoruz. Bir Galatasaraylının konuşacağı yerler bellidir. Gerekirse konuşurum. Konuşursam da laf olsun diye konuşmam.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Vedat Günyol’un yolu - Av. Celal ÜLGEN
- ‘Hey durun, benim ülkemi mahvetmeyin’ diyememek, piyon olmak..
- İstanbul’a kar uyarısı: 1987'den sonra ilk kez!
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na sert tepki
- 'Şehir savaşı için tecrübeli Suriyeli topluyor'
- Rusya petrolüne ithalat yasağı gelecek mi?
- Fatih Terim: Laf olsun diye konuşmam
- Yoksulluğun resmini çizdiler!
- Zelenski'den çok sert çıkış: Hepsini bulacağız
- Petrol fiyatları uçtu; yeni akaryakıt zamları yolda!