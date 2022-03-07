Fatih Terim: Laf olsun diye konuşmam

07 Mart 2022 Pazartesi, 07:00

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin tek taraflı olarak yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, önceki gün Sarı-Kırmızılı kulübün bazı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Elde ettiği başarılar ve kazandırdığı kupalarla Galatasaray tarihinde özel bir yeri olan tecrübeli çalıştırıcının, son derece önemli ifadeler kullandığı öğrenildi. Kulislerden edindiğimiz bilgilere göre, Fatih Terim’in bu buluşmada şunları söylediği bildirildi:

"KIRGINLIĞIM VAR"

Hiçbir başkan benimle çalışmak zorunda değil, fikir de değiştirmiş olabilir. Ama bunları hak etmedim. Kırgınlığım var, ayrılık olabilir ama böyle olmaz. Böyle bir ayrılık, bırakın Fatih Terim’i, Galatasaray’a yakışmaz.

"G.SARAY’A KÜSMEDİM"

Futbolcu olsam da olmasam da hoca olsam da olmasam da Galatasaraylılığımda değişen bir şey yok. Galatasaray içinde olmaya devam edeceğim. Ben Galatasaray’a küsmedim.

"GEREKİRSE KONUŞURUM"

Spekülasyon olmasın diye özellikle konuşmuyorum, hassas bir süreçten geçiyoruz. Bir Galatasaraylının konuşacağı yerler bellidir. Gerekirse konuşurum. Konuşursam da laf olsun diye konuşmam.