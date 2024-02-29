Fatih Terim: "Lider olabilirdik ama devam edeceğiz"

Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:43

Güncelleme: 29.02.2024 - 08:54

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Aris karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in basın toplantısında yaptığı açıklamalar;

'ÜÇ GÜNDÜR RAHAT DEĞİLDİK'

"Bugün çok ciddi ve iyi bir futbol oynadık. İyi bir oyun oynadık. Yedek kulübesinden oyundan keyif aldım. Rakibimiz de bunda büyük rol oynadı, futbol oynamak istediler. Genelde %80-85 topla oynuyoruz, 50 civarında orta yapıyoruz, 30 kez rakip ceza sahasında topla buluşuyoruz ve 2-2 bitiyor. Sonra skoru önde götürüyoruz, kendi kalemize hiç şans bırakmıyoruz ve aniden on kişi kalıyoruz ve sonra kendi kalemize gol atıyoruz. Bunu bir kenara bırakalım. Puan kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. O yüzden bu üç gün hepimiz için pek iyi ve rahat geçmedi. Bugün bireysel oynamaktan takım oyununa geçtik. Her geçen gün birbirimizi daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu hafta daha çok yüz yüze tanıştık ve konuştuk. Dileğimiz bu oyunu sürdürmek ve her gün bir şeyler daha eklemek. Sakatlarımız da dönünce daha iyi olacağız. Ancak bazı oyuncular sahada gerçekten çok fazla değişiyor.

'BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI DAHA İYİSİNİZ' YORUMU

Kapalı savunmaları da açabiliriz. En tehlikeli şey, ne olursa olsun gol atıp kazanacağımızın rahatlığına sahip olduğumuz zamandır. Bu tehlikeli. Sahada doğru hamleleri yapmazsak ve öndeysek bu kazanacağımız anlamına gelmez. Bu yüzden ciddi olmalıyız ve bugünkü gibi oynamalıyız. Ne olursak olalım kazanacağımız hissi çok tehlikelidir. Bugün o 4 puanı kaybetmeseydik birinci olacaktık. Play-off'lar öncesinde kaybettiğimiz şey bu. Her maçı aynı ciddiyetle oynamamız lazım. Bir maçı kazandık, diğerini de kazanalım. Gol attık mı? Daha fazlasını koyalım, 2,3,4. Her maç, her rakip önemlidir. Bunu her zaman bileceğiz ve ona göre oynayacağız.

'SAMET İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM'

Bernard ve Zeke'nin ortaya çıkışı için: İkisi de bizim için çok önemli oyuncular. İkisi de çok iyi oynadılar. Fotis'in üstlendiği rol ve oynama şekli çok önemliydi. Bakasetas bugün olması gerektiği gibiydi. Palacios bugün hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadı. Bugünkü savunmamız da iyiydi. Top rakipteyken sahadaki her noktayı çok iyi kapattık. Top bizdeyken, üzerinde çalıştığımız ve istediğimiz şeyi düzenli olarak yaptık. İlk yarıda durum çok farklı olabilirdi. 5-6 şansımız vardı. İkinci yarıda ise Philip erken sarı kart görmesine rağmen çok iyi oynadı. Çünkü bildiğiniz gibi Juancar sakattı ve yedeği yoktu. Kotsiras'la ilgili de bir parantez açmak istiyorum: İkinci maçta da oynamasını, fedakarlık yapmasını istedim çünkü savunmada da bizim için çok önemli. Bugün hem Samet Akaydın hem de Vitor Hugo adına çok mutlu oldum. Kolay değil ama kendilerine ne kadar güvenirlerse bize o kadar çok şey verecekler. Hem hücumda hem savunmada çok üst düzeyde oynadık. Bugün stada gelen taraftarlarımızın ve bizi televizyonda gören taraftarlarımızın memnun olduğunu düşünüyorum.

'BENİM İÇİN SAVUNMA DA ÖNEMLİ'

Bugünkü maçın zayıf yönlerine gelince, özellikle savunma hazırlıklarında: Hazırlık aşamalarında daha iyi olmalıyız. Tehlikeli hale gelen bir korner ve bir yan top vardı. Kendilerine güven duydukça daha iyi olacaklar. Benim için çok fırsat bulmak kadar, rakibe çok fırsat vermemek de önemli. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Bunu da düzeltip daha iyi olacağız."