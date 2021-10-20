Fatih Terim ve Alpaslan Öztürk, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu

20 Ekim 2021 Çarşamba, 18:09

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun lideri Galatasaray, yarın grup sonuncusu Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde Galatasaray'ın stoperi Alpaslan Öztürk ve teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi değerlendirdi.

Moskova'dan lider olarak dönmek istediklerini söyleyen Alpaslan Öztürk, "Buraya lider olarak geldik, lider dönmek istiyoruz. Hocam sağ olsun forma şansı veriyor. Performansımdan memnunum. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih Terim'le çalıştığım için mutluyum." dedi.

Rakip takımın en önemli oyuncusunun kim olduğu sorulması üzerine 28 yaşındaki stoper, "Lokomotiv takımının lider oyuncusu ya da oyuncuları bizi çok ilgilendirmiyor. İyi bi rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir ekip. Seyircilere keyif vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN DEĞİŞİKLİK MESAJI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kritik maç öncesi oyun olarak değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.

"Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacaktır" diyen Terim, "Ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman çok başarılı olduğumuz zamanlar oluyor, bazı zamanlar hatalarımız oluyor. Yeni Alman hocamız (Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol) da bizim için aynı şeyi söylemiş. Oyun anlayışımız aynen devam edecek." şeklinde konuştu.

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Biz onları yeniyoruz, onlar bizi yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Bu sene aşağı yukarı oynacağımız takımlarda hoca değilşikliği olacak. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz."

Tecrübeli çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde iyi gittiklerini ancak her sonuca açık olan bir grupta olduklarını ifade etti. Terim, yarın kazanmaları halinde Avrupa kupalarında Ocak ayını görebileceklerini söyledi.

68 yaşındaki teknik direktör, "Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz." dedi.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçkimseyi kaybetmeye niyetimiz yok. Fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak önemli. Atletik performans ekibimize de teşekkür etmek gerekiyor. 3 güne 4 güne bir maç, seyahatlar... Spartak Moskova bugün 5 buçukta oynuyor. Biz neden 10'da oynuyoruz?"

Mostafa Mohamed'in yükselen performansıyla ilgili Fatih Terim, "Onları kazanmak çok kolay olmadı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da gollerine devam ediyor. Oynadıkça daha da iyi olacağını düşünüyorum. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Moral bozukluğu yaşamadan devam etmeleri de hoşuma gidiyor. Mostafa iyi gidiyor memnunum." diye konuştu.