Fatih Terim Mourinho'dan Diawara'yı istedi!

29 Ekim 2021 Cuma, 11:25

Roma'nın Bodo Glimt'ten fark yediği maçın ardından hocası Mourinho'nun üstünü çizdiği defansif orta saha oyuncusu Amadou Diawara için Galatasaray ve Frankfurt'un devreye girdiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Gineli oyuncunun da artık Mourinho ile çalışmak istemediği ifade ediliyor.

Sporx'in haberine göre transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir aday daha geldi.

İtalyan basını, sarı kırmızılıların Roma'dan Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Ayıca Almanya'dan Frankfurt'un da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği maçın ardından hocası Jose Mourinho ile ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Haberlerde, Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor. Genç futbolcunun da Jose'nin tavrından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor.

Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya imza atan Amadou Diawara, burada gösterdiği performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon euroya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

BU SEZON LİGDE 7 DAKİKA

Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi.

Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.