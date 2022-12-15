Fatih Terim ve Sneijder, Katar'da buluştu

Galatasaray'da birlikte çalışan Fatih Terim ve Wesley Sneijder, Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 08:13
Fatih Terim ve Sneijder, Katar'da buluştu
Abone Ol google-news

Galatasaray'da kısa bir süre olsa da birlikte görev yapan Fatih Terim ve Wesley Sneijder, Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya geldi.

İkili, Fransa ile Fas arasındaki yarı final mücadelesini takip ederken, Sneijder, sosyal medya hesabından, "Yeniden bir araya geldik. İmparator" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

Sneijder açıklamasının yanı sıra paylaşımına sarı-kırmızılı kalp koydu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.


fatih terim Wesley Sneijder galatasaray katar 2022 Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 Katar Dünya Kupası Fas fransa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler