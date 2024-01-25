Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.
Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
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