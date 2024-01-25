Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 07:12
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi
Abone Ol google-news

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.


fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri Yunanistan Kupası haberleri Atromitos haberleri

En Çok Okunan Haberler