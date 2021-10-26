Fatih Terim'den Ersin Destanoğlu'na övgü dolu sözler: Müthiş oynadı

Deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan övgüyle bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 09:12
Fatih Terim'den Ersin Destanoğlu'na övgü dolu sözler: Müthiş oynadı
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Süper Lig 10. haftasında Galatasaray, derbide deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, muhabirin "Ersin Destanoğlu hakkında neler söylersiniz?" sorusuna,

"Ersin Destanoğlu daha ne olacak. Hem penaltı kurtardı hem kurtarılmazı kurtardı. Tebrik ederim. Müthiş oynadı." ifadelerini kullandı.

81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtaran ve alınan 3 puanda önemli bir rol oynayan Ersin Destanoğlu ise, derbi galibiyetlerinin her anlamda özel olduğunu vurguladı, takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceklerini belirtti.


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