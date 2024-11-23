Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Özlenmez mi ya!"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 20:35

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu.

"Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #galatasaray #fatih terim #Bodrum #Trendyol Süper Lig
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