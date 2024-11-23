Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Özlenmez mi ya!"
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu.
"Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #galatasaray #fatih terim #Bodrum #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Guardiola ve Manchester City'nin kabusu devam ediyor!
- Okan Buruk'tan zemin isyanı!
- Dev maçta gol sesi çıkmadı!
- Hull City sekiz maçtır galibiyete hasret!
- Nesibe Aydın, evinde az farkla da olsa galip geldi
- Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden galip
- Volkan Demirel'den maç sonu hakem tepkisi!
- Galatasaray'da maç sonu gerginlik!
- Galatasaray'dan tarihi rekor; 12 haftada 34 puan
- Atletico, Aleves'i Griezmann ve Sörloth ile geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti