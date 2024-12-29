Fatih Terim'den ilk maçında ilk galibiyet!
Teknik direktör Fatih Terim ile ilk maçına çıkan Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club'u 4-1 mağlup etti.
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.
Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.
Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #hazırlık maçı
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