Fatih Terim'den ilk maçında ilk galibiyet!

Teknik direktör Fatih Terim ile ilk maçına çıkan Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club'u 4-1 mağlup etti.

Fatih Terim'den ilk maçında ilk galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:59

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.

Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.

Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. 


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #hazırlık maçı

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