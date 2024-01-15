Fatih Terim'den Ivan Bebek'e sert tepki: 'VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 15.01.2024 - 15:58

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, AEK maçı sonrası VAR hakemi Ivan Bebek'in kararlarına tepki gösterdi.

Fatih Terim yaptığı açıklamda, "Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum. 2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız" dedi.

"KRİZE DÖNÜŞTÜRMEMEK LAZIM"

Fatih Terim, "Zaten süreç ben gelmeden önce başlamış. Ekim aylarında falan... Ayrıca başkanımız ve sportif direktörümüz, gerekeni yapmışlardır. Futbolda gelmelere gitmelere alışmalıyız. O yüzden bu tip olayları böyle bir krizmiş şekline getirmemek lazım. Sonuçta Alberto Brignoli, Panathinaikos'a, kulübümüze hizmet etmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür edip başarılar dilemek gerekir. Koskoca bir Panathinaikos kulübüyüz. Ben de dahil gidenler olacak. Ancak gerekenler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ YENMEMİZ GEREKİYOR"

Herkesi yenmeleri gerektiğini söyleyen Terim, "Hak veriyorum size ama ben şu fikirdeyim, bana flaş röportajda da sordular. Üzgünüm, kazanamadığımız için üzgünüm dedim. Bu da öyle bir şey. Her şeyi, herkesi yenebilmeliyiz. Buna karşı koyabilmeliyiz sahada. O son dakikalarda oradan bir iki oyuncumuzun çıkıp pas yapması, liderlik yapması... Panathinaikos böyle olmalı. Muhakkak ki yüzde 100 penaltı, bunun başka bir tarifi yok. Ancak, buralarda kalmamalıyız. Onlara rağmen oynamalıyız. Şampiyon gibi oynamalıyız. Şampiyon gibi düşünmeliyiz. Şampiyon gibi davranmalıyız. Ben bunu ilerletmeye çalışıyorum takımımda. Size hak vermekle birlikte ama oyuncularıma bu hakkı vermek istemiyorum. Oyunlarını tebrik ediyorum, galibiyetle dönemediğimiz için bu konuyu yarın konuşacağız" diye konuştu.

Panathinaikos'ta Verbic, mücadelenin 56. dakikasında AEK'li Pineda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mohammed Al-Hakim oyunu devam ettirdi. VAR'da bulunan Ivan Bebek'ten de herhangi bir uyarı gelmedi.