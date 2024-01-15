Fatih Terimli Panathinaikos son dakikada 3 puan kaybetti!
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile 2-2 berabere kaldı.
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile karşılaştı.
OPAP Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golleri 31. dakikada Tin Jedvaj, 66. dakikada ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Willian Arao attı. AEK'nın golleri 24 ve 90+6. dakikalarda Levi Garcia'dan geldi.
Yunan ekibinin başında toplamda 4 maça çıkan Fatih Terim 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e çıkardı ve liderliği averajla PAOK'a kaptırdı. AEK ise 39 puana çıkarak zirve yarışını sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında AEK, Atromitos ile oynayacak. Pana ise Asteras'ı ağırlayacak.
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