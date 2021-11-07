Fatih Terim'den 'Lokomotiv Moskova maçı tekrarlanmalı mı?' sorusuna yanıt
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatasına dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçı sonrası şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.
Fatih Terim, liderle aralarındaki 9 puanlık farkla ilgili "Az bir puan farkı değil. Böyle olmasını istemezdik ama maalesef oluyor. Devam ediyorsanız kupaya o daha da oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Her şey kapanır. Çünkü geçmiş yıllara oranla daha fazla maç oynuyoruz. Ciddi bir fark tabii ki. Bunu kabul etmek lazım. Kapatmak için uğraşacağız. Duracak halimiz yok. Biz kaybettiğimiz gibi herkes kaybedecek. Kabullenecek de halimiz yok. Her takıma, herkese saygı duyuyoruz ama kapanması için de uğraşacağız" dedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yaşandığı gerekçesiyle, mücadelenin tekrarlanmasını istemişti. Terim, konuyla ilgili olarak "Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?" ifadelerini kullandı.
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