Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: 'Böylesini hiç hatırlamıyorum'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:52

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 kaybedip turnuvaya veda ettiği maçı yorumladı.

beIN SPORTS'da konuşan Fatih Terim, Hollanda'nın ikinci yarıda tempoyu artırıp daha etkili olduğunu belirtti.

İkinci yarının başında çok fazla geriye yaslandığımızı belirten Terim, "Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız" dedi.

"İkinci yarıda kalemizde çok fazla tehlike gördük" diyen tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda geri düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

"EN RAHAT KAZANACAĞIMIZ MAÇ"

Öte yandan Fatih Terim, Hollanda maçı için "Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Hollanda yenilgisiyle yarı finali değil finali kaybettiğini aktaran deneyimli teknik direktör, "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu" dedi.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Yarı finale çıkmış olduğumuz senaryoda İngiltere'ye karşı da şansımızı yüksek gören Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız" ifadelerini kullandı.

"ONLARDA DEĞİŞTİ, BİZDE DEĞİŞMEDİ"

Oyuna müdahalede geç kaldığımızı ima eden deneyimli hoca, "Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi" sözlerini sarf etti.

Hollanda savunmasının Türkiye maçında problem yaşadığını belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar" dedi.

"Turnuvaya renk kattık" diyen Terim, "Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.