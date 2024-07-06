Hollanda maçı öncesi Fatih Terim'den Milli Takım sözleri
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Hollanda mücadelesinden önce açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, Milli Takım'ın EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasından önce La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu."
"İTALYA İKİNCİ TAKIMIM"
"İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."
"TÜM KALBİMLE DESTEKLİYORUM"
"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar. Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı. Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum."
ARDA GÜLER, KENAN, KEREM
"Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?"
"Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir."
"HER TURNUVADA OLMALIYIZ"
"Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."
Spor Haberleri
- Hatayspor'dan İtalyan devine transfer
- Fatih Terim'den Milli Takım sözleri
- Paris 2024 öncesi Rıza Kayaalp'ten üzücü haber!
- Erden Timur'dan Florya projesi için açıklama
- Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?
- Türkiye - Hollanda maçı öncesi dostluk mesajları
- Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması
- Fenerbahçe, Dzeko'dan haber bekliyor!
- Fenerbahçe 2. hazırlık maçına çıkıyor!
- İngiltere ve İsviçre çeyrek finalde karşı karşıya!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- En eğlenceli 5 burç çifti
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Yerlikaya, Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti