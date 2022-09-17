Fatih Terim'den Netflix belgeseli paylaşımı!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:01

Fatih Terim, Netflix'te yayınlanan "TERİM" belgeseli için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Terim, paylaşımında her zaman bir belgeselinin olmasını istediğini belirterek, emeği geçenlere ve izleyenlere teşekkür etti.

Deneyimli teknik direktör paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Çok istedim beni anlatan bir belgeselim olsun. Acısıyla, tatlısıyla hiç kolay olmayan hikayemi, ortak olanlar da dile getirsin. 4 değil 14 bölüm de yapılsa hep eksik kalacak. Hayat ve zaman eksiliyor, hatıralar ve canlar nasıl eksik kalmasın? Belgeseli, ailemle birlikte yayın gününde bir kez daha izledik. Bu zamana kadar benimle bu yolda yürümüş sizlerin, yine benimle birlikte ortak olduğu bir belgesel çıktı. Bunun mutluluğuna bir de dünyanın dört bir yanında beni hiç tanımayan insanların izlediği heyecanı eklendi. Emeği geçen, nefes veren, izleyen herkese çok teşekkür ederim."

"TERİM" belgeseli 15 Eylül günü Netflix'te yayımlanmıştı.