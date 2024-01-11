Fatih Terim'den Samet Akaydin açıklaması: 'Sportif direktörümüz İstanbul'a gitti'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:05

Güncelleme: 11.01.2024 - 08:05

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı.

"SAMET AKAYDIN İÇİN GÖRÜŞTÜK"

29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi" dedi.

"OLUMLU VEYA OLUMSUZ HABER ALACAĞIZ"

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Fatih Terim "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.

"KARAR VERMEDİK"

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından ayrılık haberlerine "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.