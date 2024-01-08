Fatih Terim'in ilk Panathinaikos - Olympiakos derbisine UEFA'dan elit hakem!

Fatih Terim ile 2'de 2 yapan Panathinaikos'un Olympiakos ile oynayacağı Yunanistan Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında UEFA Elit Kategori hakemi düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:08
Fatih Terim'in ilk Panathinaikos - Olympiakos derbisine UEFA'dan elit hakem!
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Yunanistan Futbol Federasyonu, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak Yunanistan Kupası Son 16 Turu ilk maçına 'yabancı hakem' atadı.

UEFA Elit Kategori hakemi Avusturyalı Julian Weinberger, Yunan derbisinde düdük çalacak.

Julian Weinberger

Öte yandan AEK ile Aris arasında oynanacak kupa maçında ise Sloven UEFA elit kategori hakemi Matej Jug görev alacak.

Panathinaikos ile Olympaikos'un karşılaşacağı Yunanistan Kupası Son 16 Turu maçı 10 Ocak Çarşamba günü 22:30'da oynanacak.


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