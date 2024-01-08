Fatih Terim'in ilk Panathinaikos - Olympiakos derbisine UEFA'dan elit hakem!
Fatih Terim ile 2'de 2 yapan Panathinaikos'un Olympiakos ile oynayacağı Yunanistan Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında UEFA Elit Kategori hakemi düdük çalacak.
Yunanistan Futbol Federasyonu, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak Yunanistan Kupası Son 16 Turu ilk maçına 'yabancı hakem' atadı.
UEFA Elit Kategori hakemi Avusturyalı Julian Weinberger, Yunan derbisinde düdük çalacak.
Julian Weinberger
Öte yandan AEK ile Aris arasında oynanacak kupa maçında ise Sloven UEFA elit kategori hakemi Matej Jug görev alacak.
Panathinaikos ile Olympaikos'un karşılaşacağı Yunanistan Kupası Son 16 Turu maçı 10 Ocak Çarşamba günü 22:30'da oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!