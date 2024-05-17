Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıldönümü için paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıldönümü için olay bir paylaşımda bulundu.
İşte Fatih Terim'in o paylaşımı:
"24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag'da kupayla taçlandırıldı.
UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun..."
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