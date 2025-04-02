Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 90+9'da yıkıldı!
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al Ittihad'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Ittihad'a konuk oldu.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Terim'in ekibi, uzatma dakikalarında yediği gollerle kaybetti.
UZATMALARDA BÜYÜK ŞOK
Mücadelede ilk golü, Al Ittihad'den Fabinho, 14. dakikada penaltıdan kaydetti.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Al Shabab, 64 ve 67. dakikalarda Cristian Guanca'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
90+2 ve 90+9. dakikalarda ise Al Ittihad'de Danilo Pereira sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Mücadeleyi 3-2 kazanan Al Ittihad, adını finale yazdırdı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab ise turnuvaya veda etti.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al İttihad
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