Mart'ta bileği bükülmedi: Suudi Arabistan'da ayın hocası Fatih Terim!
Suudi Arabistan'da Al Shabab'ın başında görev alan Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MART AYINDAKİ SONUÇLARI
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
13 MAÇTA 7 GALİBİYET
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AL SHABAB'DAN PAYLAŞIM
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Suudi Arabistan Pro Lig
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