Mart'ta bileği bükülmedi: Suudi Arabistan'da ayın hocası Fatih Terim!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 23:41

Güncelleme: 17.03.2025 - 23:41

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MART AYINDAKİ SONUÇLARI

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Al Shabab 2-0 Damac FC

Al Nassr 2-2 Al Shabab

Al Shabab 6-0 Al Orouba

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

13 MAÇTA 7 GALİBİYET

Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB'DAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.