Fatih Terim'in ekibindeydi: Türk teknik direktörün yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Igor Tudor ve Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni takımı belli oldu.

Fatih Terim'in ekibindeydi: Türk teknik direktörün yeni takımı belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:57

İtalya'da Roma U18 ve Spezia U19 takımlarını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi Avusturya oldu.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ, ST. PÖLTEN'DE

35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya Ulusal ekibi SKN St. Pölten'in yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SKN St Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş'in (35) yeni baş antrenör olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar. Tuğberk Tanrıvermiş, özellikle U18 takımını İtalya şampiyonluğuna taşıdığı ve ‘Yılın Antrenörü’ olarak onurlandırıldığı AS Roma'daki son başarısı olmak üzere, üst düzey kulüplerden büyük bir deneyim getiriyor. Kariyerinde José Mourinho, Fatih Terim, Igor Tudor ve Cesare Prandelli gibi ünlü antrenörlerle çalışmış ve üst düzey performansa odaklanan zihniyetini daha da geliştirmiştir."


Etiketler: #Tuğberk Tanrıvermiş #SKN St. Pölten #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Fatih Terim'e sürpriz talip: 'Büyük ses getirir'

Fatih Terim'e sürpriz talip: 'Büyük ses getirir'
İtalya basınına değerlendirdi: Fatih Terim'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

İtalya basınına değerlendirdi: Fatih Terim'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Fatih Terim'den dikkat çeken sözler!

Fatih Terim'den dikkat çeken sözler! "Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler