Fatih Terim'in ekibindeydi: Türk teknik direktörün yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Igor Tudor ve Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni takımı belli oldu.
İtalya'da Roma U18 ve Spezia U19 takımlarını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi Avusturya oldu.
TUĞBERK TANRIVERMİŞ, ST. PÖLTEN'DE
35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya Ulusal ekibi SKN St. Pölten'in yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SKN St Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş'in (35) yeni baş antrenör olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar. Tuğberk Tanrıvermiş, özellikle U18 takımını İtalya şampiyonluğuna taşıdığı ve ‘Yılın Antrenörü’ olarak onurlandırıldığı AS Roma'daki son başarısı olmak üzere, üst düzey kulüplerden büyük bir deneyim getiriyor. Kariyerinde José Mourinho, Fatih Terim, Igor Tudor ve Cesare Prandelli gibi ünlü antrenörlerle çalışmış ve üst düzey performansa odaklanan zihniyetini daha da geliştirmiştir."
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