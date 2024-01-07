Fatih Terim'in Panathinaikos'u maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti. Terim'in ekibi, bu sonucun ardından maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi.
Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 2. maçını da kazandı. Bu galibiyetle Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna otururken, 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.
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