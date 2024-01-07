Fatih Terim'in Panathinaikos'u maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:08

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:08

Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi.

Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 2. maçını da kazandı. Bu galibiyetle Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna otururken, 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.