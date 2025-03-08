Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Nassr'la yenişemedi
Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti.
Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
Konuk ekip 44. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip ise uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile beraberliği yakaladı.
Devrenin skorunu belirleyen gol ise 45+2'de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.
FATİH TERİM'DEN GOLE TEPKİ
Fatih Terim, Ronaldo'nun VAR'da uzun süre incelendikten sonra gol kararı çıkan pozisyonuna ofsayt olduğunu düşünerek tepki gösterdi.
Al-Nassr'da Al Fatil 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Al-Shabab'ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
ANTRENMANA ÇIKMAMIŞLARDI
Al-Shabab'da hafta içinde futbolcular, maaşlarını almadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmamıştı.
Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Orouba'yı konuk edecek. Al Nassr ise Al Kholood'u ağırlayacak.
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