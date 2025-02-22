Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Taawon ile yenişemedi!
Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Taawon'a konuk oldu.
Al Taawoun Club Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Al Shabab'ın gollerini 18. dakikada penaltıdan Hamdallah ile 31. dakikada Wesley Hoedt kaydetti.
Al Taawon'un gollerini ise 45+2'de Renne Rivas ile 70. dakikada Muteb Al Mufarrij attı.
Mücadelenin 45. dakikasında Al Taawon oyuncusu Andrei Girotto kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu karşılaşmanın sonucunda Al Shabab, puanını 33'e yükseltti. Al Taawon ise 28 puana yükseldi.
Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Shabab, Al Raed deplasmanına gidecek. Al Taawon ise Al Ettifaq'a konuk olacak.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Taawon
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