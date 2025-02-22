Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygusal doğum günü mesajı
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, 65 yaşına giren eşi Fulya Terim’in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik sözlerle kutladı.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, 65. yaşını kutladı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.
Terim, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları."
"EN GÜZEL GÜNLERDEN BİRİ"
Sözlerine duygusal bir mesajla devam eden Terim, eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:
"21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun."
Ünlü çiftin kızı Buse Terim de annesi için duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim, annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:
"Sen iyi ki doğdun, seni çok ama çok seviyorum. Benim güzel annem, canım annem, ailemizin gizli kahramanı."
1982 yılında evlenen Fatih ve Fulya Terim çiftinin, Merve ve Buse adında iki kızları bulunuyor.
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