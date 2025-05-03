F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde teknik adamların planı 3 puan üzerine: Galibiyet hesapları

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye’deki ilk derbi galibiyetini hedefliyor. Siyah-Beyazlılarda ise Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, G.Saray’ın ardından F.Bahçe’yi de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

İki hoca da derbi 11’leri üzerinde çalışmaya devam ediyor. F.Bahçe’de sarı kart cezalısı Kostic yok, sakatlığı süren Amrabat, Mert Müldür ve Maximin’in durumu maç günü netleşecek. Mourinho’nun kalede İrfan Can Eğribayat’ı savunmada Yusuf, Çağlar ve Skriniar’ın oynatması bekleniyor.

Portekizli hocanın sağ kanatta Oğuz’u sol çizgide Szymanski’yi görevlendireceği öğrenildi. Fred, İsmail, Tadic üçlüsünü merkezde sahaya sürmeyi planlayan Mourinho’nun gol silahları Dzeko ve Talisca olacak. Solskjaer, F.Bahçe karşısında kalede Mert Günok’u oynatıp savunmanın kenarlarında Svensson ile Masuaku’ya şans tanıyacak. Stoperler ise soru işareti.

Paulista ve Emirhan Topçu’nun sakatlıklarını yeni atlatmalarına rağmen ilk 11’de başlama ihtimalleri çok yüksek. Orta sahanın merkezinde Hadziahmetovic ve Gedson oynayacak. Bu ikilinin önünde Rafa Silva forma giyecek. Hücumun sağında Rashica, solunda Mustafa Hekimoğlu şans bulacak. İleri uçta ise Immobile görev yapacak.

'KOÇ'LA GÖRÜŞTÜK'

NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, “Türkiye, basketbol ve sporla nefes alıp yaşayan fantastik bir ülke. Avrupa’da yeni lig kurmaya hazırlanan NBA, Türk kulüpleriyle ilgileniyor. Avrupa Ligi’nin İstanbul’daki yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Bu projenin ortağı olmak isteyen, ekosistemdeki herkesle iş birliği yapmaya çok açık olduğumuzu yineledim” ifadelerini kullandı.

AKSOY: AKIL LAZIM

Beşiktaş Kulübü’nün 11 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy, “Taraftar artık bu sisteme ‘Dur’ denmesi gerektiğine inandı. Bizi de yoldaş kabul ettiler. Beşiktaş’ın delikli lirasının peşine düşmeye geldik. 20 milyar liraya yakın bir borçla karşı karşıyayız. Demek ki bu iş paralı dostların yapabildiği bir iş değilmiş. Akıl ve liyakat lazım. Beşiktaş malını satarak proje üretmeyecek” dedi.