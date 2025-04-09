Fenerbahçe’de yönetim, Mourinho ve futbolcular parolasını belirledi: ‘Tek hedefimiz 8’de 8’

Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle G.Saray’la arasındaki puan farkını 3’e düşürürken şampiyonluk için rotasını belirledi.

Fenerbahçe’de yönetim, Mourinho ve futbolcular parolasını belirledi: ‘Tek hedefimiz 8’de 8’
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Sarı-Lacivertliler, ligde kalan 8 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. F.Bahçe yönetimi, teknik direktör Mourinho ve futbolcular, 3 puan önlerinde olan G.Saray’ın kalan 8 maçta mutlaka kayıp yaşayacağına inanıyor. Dün izin yapan Sarı-Lacivertli takım, bugün Samandıra’da yönetimle bir araya gelecek. F.Bahçe’de şampiyonluk iddiası için camiaya güçlü bir mesaj verilecek.


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho
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