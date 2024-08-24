F.Bahçeli futbolcu 35 milyon Avro rekor bonservisle İngiltere’de

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti, Ferdi Kadıoğlu artık Brighton’da... Sarı-Lacivertliler, milli futbolcuyu uzun süredir isteyen İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la her konuda anlaştı. Kadıoğlu, F.Bahçe’ye rekor bir bonservis bedeli kazandırarak İngiltere’nin yolunu tutuyor. Brighton’ın Ferdi için F.Bahçe’ye 35 milyon Avro seviyesinde bonservis ödeyeceği öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu böylece, Türkiye’den en yüksek bedelle transfer olan futbolcu ünvanını kazandı. 24 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde İngiltere’ye gideceği ve yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sol bekte Oosterwolde’ye şans verecek. Portekizli hocanın, sol bek transferi yerine stopere takviye yapılmasını yönetimden istediği öğrenildi.

