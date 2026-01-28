FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi'

Baza Sportiva Tesisleri'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ilias Charalambus, Romanya'da kaza geçiren ve hayatını kaybeden PAOK taraftarlarına değinerek sözlerine başladı.

Kendisinin futbolculuk döneminde PAOK'ta forma giydiğini hatırlatan 45 yaşındaki teknik direktör, "Çok üzgünüm. Yunanistan halkına başsağlığı diliyorum. Aileleri adına çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek devam eden Charalambus, "Fenerbahçe, şu ana kadar karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi diyebilirim. Şimdiye kadarki sonuçlarımıza baktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını görüyoruz. Bu maçta karakter göstermeliyiz. Çok zor olduğunu biliyoruz. Bu futbol ve savaşmak zorundayız. Bu maçta bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Çok zorlu bir maç olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir kulübüz. Nasıl olacağını göreceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı memnun değilim. Bunu değiştirmek istiyoruz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, bunun için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Keşke bu maçta bazı şeyler bizim elimizde olsaydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarlarımız bize kızgın ve bu normal. Oyuncular da bunun farkında. Bunu değiştirmeye ve düzeltmeye çalışacağız" dedi.

"KİMİN NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Takımın kötü gidişatıyla ilgili konuşan Ilias Charalambus, sorumluluklarının bilincinde olduğunu dile getirdi.

Takımın sahibi Gigi Becali'nin tesislere gelerek futbolcularla konuştuğunu vurgulayan Charalambus, "Patron ilk kez buraya geldi. 3 yıldır buradayım ve ilk kez böyle bir şey gördüm. Bu onun takımı. Takımla konuştu, neler istediğini söyledi. Onun durumuna saygı duymamız gerekiyor. Onun hissettiklerini ben de hissediyorum. Her şeyi gelip yüz yüze söyledi" diye konuştu.

Görevi bırakıp bırakmayacağıyla ilgili de konuşan Charalambus, "Buradan ayrılmak benim için çok kolay. Ben sorumluluğumu alıyorum. Ayrılmaya açığım ama benim karakterimde bırakıp gitmek yok. Burada işimin başındayım ve görevimi yapıyorum. Kim olduğumu biliyorum, neler yaptığımı biliyorum ve bu benim için yeterli. Oyunculara saygım var, onlar da bana saygı duyuyor. Ilias Haralambus çok güçlüdür. Kimin ne dediğini umursamıyorum" ifadelerini kullandı.

DARIUS OLARU: "ELİMİZDEN GELENİ YAPARAK KAZANACAĞIZ"

Teknik direktör Ilias Haralambus ile basın toplantısında yer alan takım kaptanı Darius Olaru, takımın üst tura yükselme şansının çok zor olduğunu vurguladı.

Maçın önemini bildiklerini ve bunun bilinciyle sahaya çıkacaklarını dile getiren Olaru, "Bu maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Şansımızın az olduğunu da biliyorum. Yeni yılda hem lige hem de Avrupa Ligi'ne çok kötü başladık. Kalbimin en derinliklerinde hissediyorum ki, üst tura çıkacağız. Bu maçta sahada olacağım ve üst tura çıkmak için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Zor durumda olduklarının altını çizen Olaru, "Üst tura çıkmak kolay değil. Sonuçlarımızı düzeltmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu maçta sahada en iyimizi yapacağız ve umuyorum ki üst tura çıkacağız. Fenerbahçe'nin çok fazla önemli oyuncusu var. Ancak biz de iyi bir takımız ve bu maçta elimizden geleni yaparak kazanacağız" açıklamasını yaptı.