Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız futbolcu listede yer almadı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. Jhon Duran, idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle FCSB maçında kadroda yer almadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunana Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mertcan ile kart cezalısı Milan Skriniar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi de statü gereği kafilede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu: