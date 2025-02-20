FCSB, PAOK karşısında tur atladı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:10

Güncelleme: 20.02.2025 - 23:10

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, PAOK'u konuk etti.

Ulusal Arena'da oynanan maçı FCSB, 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juri Cisotti ve 81. dakikada David Miculescu kaydetti.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. PAOK ise Avrupa'ya veda etti.

FCSB, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.