FCSB, PAOK karşısında tur atladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, konuk ettiği PAOK'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, PAOK'u konuk etti.
Ulusal Arena'da oynanan maçı FCSB, 2-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juri Cisotti ve 81. dakikada David Miculescu kaydetti.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. PAOK ise Avrupa'ya veda etti.
FCSB, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.
Etiketler: #uefa avrupa ligi #PAOK #FCSB
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