Federasyon Kupası'nda Manchester City, Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı
FA Cup 4. Turu'nda Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi.
Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu.
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