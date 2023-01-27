Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:14
Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.


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