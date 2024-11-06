Federasyonun kararıyla erkek sporcularla antrenman yapmaya başladılar

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

Türkiye'de son yıllarda kadın boksu çağ atladı. 2020 (2021) Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş kürsüye çıktılar. Avrupa ve dünya şampiyonalarında da Türkiye ilk 5 ülke arasına girdi. Peki kadın boksunun sırrı neydi? Bu gerçek, geçen hafta sonu Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği Türk sporunun sorunları ve çözüm arayışları zirvesinde ortaya çıktı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları’nda mücadele eden ve zirveye katılan eski milli boksör Ali Eren Demirezen, son yıllarda federasyonun aldığı kararla kadın boksörlerin erkek boksörlerle antrenman yaptığını ve bu eşleşmenin, kadın boksunu bir anda öne taşıdığını söyledi. Kadın sporcuların, erkek rakipleriyle en sert antrenmanlara bile katıldığını belirten ve aynı zamanda Balıkesir BESYO Öğretim Görevlisi olan Demirezen, “Bu antrenman tekniği kadın boksunun önünü açtı ancak erkek sporcular geriledi. Şimdi buna çare üretmeliyiz” demekten de geri kalmadı. Evet, Türkiye bazen çok da bilimsel olmayan ancak çözüm odaklı adımlar atabiliyor!