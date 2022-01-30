Federer ve Djokovic, şampiyon Nadal'ı kutladı

30 Ocak 2022 Pazar, 22:15

Roger Federer ve Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta elde ettiği zaferle toplamda 21. grand slam şampiyonluğuna ulaşan İspanyol tenisçi Rafael Nadal için tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya uygulaması Instagram'dan Nadal'ı kutlayan İsviçreli Federer, "Harika bir maçtı! Dostum ve ezeli rakibim Nadal, 21 grand slam kazanan tek erkek tenisçi olmanı gönülden kutluyorum. Birkaç ay önce koltuk değnekleriyle birbirimizle şakalaşıyorduk. İnanılmazsın. Harika bir şampiyonu asla hafife almayın. Senin inanılmaz etik anlayışın, kendini adaman ve mücadele ruhun, bana ve birçok kişiye örnek oluyor. Teniste, seninle aynı dönemde mücadele etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sosyal medya uygulaması Twitter'dan Nadal'ı kutlayan dünya 1 numarası Sırp Djokovic ise "Bu yıl Avustralya Açık'ta harika maçlar oldu ve finaller inanılmazdı. 21. grand slam zaferi... Harika bir başarı. Nadal, o etkileyici mücadele ruhunu, her zaman kazanmak için ortaya koyuyor. Tebrikler" mesajını yazdı.

40 yaşındaki Federer devam eden sakatlığı, 34 yaşındaki Djokovic ise koronavirüs aşısı olmayı reddetmesinin ardından Avustralya'dan sınır dışı edilmesi nedeniyle turnuvaya katılamamıştı.