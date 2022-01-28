Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal ile Medvedev mücadele edecek
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaşacak.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas yenerek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.
Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde rakibini 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden Rus raket turnuvada ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez finale yükselme başarısını gösterdi.
Rafael Nadal ile Daniil Medvedev arasında bugüne kadar oynanan 4 maçın 3'ünü İspanyol raket kazanmıştı.
Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında elde eden Rafael Nadal, Pazar günü TSİ 11:00'de başlayacak final maçında korttan galibiyetle ayrılması halinde 21. grand slam şampiyonluğunu elde ederek rekor kıracak.
Medvedev ise Avustralya Açık'ta 2021 yılında final oynamış ve Novak Djokovic'e 3-0 kaybetmişti
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