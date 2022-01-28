Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal ile Medvedev mücadele edecek

28 Ocak 2022 Cuma, 14:25

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas yenerek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde rakibini 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden Rus raket turnuvada ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Rafael Nadal ile Daniil Medvedev arasında bugüne kadar oynanan 4 maçın 3'ünü İspanyol raket kazanmıştı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında elde eden Rafael Nadal, Pazar günü TSİ 11:00'de başlayacak final maçında korttan galibiyetle ayrılması halinde 21. grand slam şampiyonluğunu elde ederek rekor kıracak.

Medvedev ise Avustralya Açık'ta 2021 yılında final oynamış ve Novak Djokovic'e 3-0 kaybetmişti