Cumhuriyet Gazetesi Logo
Federica Brignone 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda altınları ikiledi!

Federica Brignone 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda altınları ikiledi!

15.02.2026 18:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Federica Brignone 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda altınları ikiledi!

İtalyan sporcu Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar büyük slalom kategorisinde altın madalyaya uzandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde alp disiplini kadınlar büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Image

İKİNCİ ALTIN MADALYA

Federica Brignone, ilk iniş yarışında 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 olmak üzere 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Brignone, kadınlar süper büyük slalomun ardından Milano-Cortina 2026'daki ikinci altın madalyasını kazandı.

İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund, 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.

İlgili Konular: #italya #Altın Madalya #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

İlgili Haberler

Sakaryaspor'un 8 maçlık hasreti dinmedi!
Sakaryaspor'un 8 maçlık hasreti dinmedi! Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Edin Dzeko asist yaptı: Türkler Schalke'yi galibiyete taşıdı!
Edin Dzeko asist yaptı: Türkler Schalke'yi galibiyete taşıdı! Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Holstein Kiel'ı 2-1 mağlup etti.